Final Fantasy 7 Rebirth получила хвалебный трейлер с восторженными отзывами

Создавая Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix поставила перед собой четкую цель - выпустить игру, которая получит оценку Metacritic более 90 баллов, и долгожданному сиквелу экшен-РПГ это удалось, став одной из лучших игр в серии Final Fantasy на сегодняшний день.

В честь сегодняшнего запуска Square Enix выпустила новый трейлер, подчеркивающий всеобщее признание критиков. Ведь у них было уже достаточно времени для прохождения игры — первые обзоры появились еще неделю назад.

В Rebirth, которая начинается с момента окончания Final Fantasy 7 Remake, Клауд Страйф и компания выходят за стены Мидгара в большой мир, где им предстоит противостоять двойной угрозе - Шинре и Сефироту. Масштабный открытый мир, десятки и десятки часов игрового времени, множество мини-игр и побочных занятий и многое другое - Rebirth обещает сделать несколько шагов вперед по сравнению со своей знаменитой предшественницей.

Final Fantasy 7 Rebirth уже доступна на PS5.