Отличная игра, которая во всех отношениях превосходит предшественника: Критики вынесли вердикт Final Fantasy 7 Rebirth

Эмбарго на обзоры Final Fantasy 7 Rebirth спало 22 февраля в 17:00 по МСК — за неделю до релиза японской ролевой игры. Судя по рецензиям от профильных зарубежных изданий, продолжение ремейка Final Fantasy 7 получилось просто отличным.
На сайте OpenCritic новая игра от Square Enix получила 92 балл из 100 — к прохождению её рекомендуют 100% журналистов.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
IGN поставила 9/10, заявив, что Final Fantasy VII Rebirth впечатляюще развивает то, что было заложено в Remake: это и лучшая в своем классе экшен-RPG, полная захватывающих испытаний, и потрясающее воссоздание мира, который так много значил для многих на протяжении долгого времени.
Metro GameCentral поставила 9/10, заявив, что это наглядный урок того, как превратить старую классику в современный шедевр, который превосходит даже Final Fantasy 7 Remake в плане привлекательности как для фанатов-ветеранов, так и для полных новичков.
Wccftech поставила 10/10 заявив, что Final Fantasy VII Rebirth - это вторая глава борьбы Клауда Страйфа за спасение планеты, которую он называет своим домом, и она во всех отношениях превзошла все достижения Final Fantasy VII Remake.
Gaming Nexus поставила 9.5/10, заявив, что Final Fantasy VII: Rebirth словно отправляется в фантастическое приключение с компанией лучших друзей. Более открытая, насыщенная действием и удивительно веселая, Rebirth дает игрокам много дней контента и свободу действий, при этом рассказывая замечательную и связную историю. Каждый аспект Remake был изучен, доработан и улучшен. Это "Империя наносит ответный удар" во всех лучших смыслах.
Игра года, пусть эта номинация и звучит странно, но лучшего не будет в этом году из полноценных игр. Странно, что многие ставят 9 из .10,. Судя по информации из интернета, Айрис не погибает, а Зак присоединится к пати. Игру только через пару дней получится забрать. Интересно пофиксили физику травы?
10из10 ставят громким американским именам вроде гта,нитаким как все инди и проплаченным проектам,финалка ни под один из критериев не попадает.
спойлеры по приколу вставил?
дададада ни к одним из них отдел скварей ответственный за положительные отзывы с чемоданами от сони