Отличная игра, которая во всех отношениях превосходит предшественника: Критики вынесли вердикт Final Fantasy 7 Rebirth

Эмбарго на обзоры Final Fantasy 7 Rebirth спало 22 февраля в 17:00 по МСК — за неделю до релиза японской ролевой игры. Судя по рецензиям от профильных зарубежных изданий, продолжение ремейка Final Fantasy 7 получилось просто отличным.

На сайте OpenCritic новая игра от Square Enix получила 92 балл из 100 — к прохождению её рекомендуют 100% журналистов.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее

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