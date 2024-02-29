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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 197 оценок

Состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth для PS5 от компании Square Enix. Игра получила очень высокие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 92 балла, а на Opencritic - 93 балла. Игра была в разработке 4 года. В честь запуска игры компания Google сделала тематическую интеграцию в поисковике.

Игра представляет из себя вторую часть ремейка оригинальной Final Fantasy VII 1997-го года. Сюжет Rebirth разворачивается сразу после окончания Remake и рассказывает о продолжении приключений Клауда и его друзей, которые заняты поисками Сефирота.

С большой долей вероятности, игра, как и первая часть ремейка, в будущем посетит PC, но это случится не раньше чем через 3 месяца - такой период эксклюзивности заявлен у версии для PS5.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
caliskan

Ждем на ПК и русские сабы

9
Kenn1y

На деле сюжет и повествование вышли ещё круче, чем было по обсуждениям на форумах.

6
RickeyIMBA

да без русскoгo не нужная игра

-3