Сегодня состоялся релиз Final Fantasy VII Rebirth для PS5 от компании Square Enix. Игра получила очень высокие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 92 балла, а на Opencritic - 93 балла. Игра была в разработке 4 года. В честь запуска игры компания Google сделала тематическую интеграцию в поисковике.

Игра представляет из себя вторую часть ремейка оригинальной Final Fantasy VII 1997-го года. Сюжет Rebirth разворачивается сразу после окончания Remake и рассказывает о продолжении приключений Клауда и его друзей, которые заняты поисками Сефирота.

С большой долей вероятности, игра, как и первая часть ремейка, в будущем посетит PC, но это случится не раньше чем через 3 месяца - такой период эксклюзивности заявлен у версии для PS5.