Final Fantasy 7 Rebirth стала первой успешной однопользовательской игрой в США в 2024 году

Начало 2024 года подарило игрокам достаточно насыщенное расписание игровых релизов. Многие новинки оказались чрезвычайно популярными и смогли установить новые рекорды, чего стоит только одни продажи Palworld. Тем не менее, первой по-настоящему успешной игрой среди однопользовательских проектов в 2024 году стала Final Fantasy 7 Rebirth. Следом за завоеванием европейского региона и Великобритании, эта игра от Square Enix покорила и топы США.
Цифровой аналитик под псевдонимом BenjiSales обратил внимание, что Final Fantasy 7 Rebirth стала действительно ценным и популярным игровым релизом в начале этого года. Все предыдущие новинки 2024 года содержали в себе мультиплеер или были ориентированы на онлайн-составляющую. Среди игр с сюжетным режимом только для одного игрока, это первый крупный запуск.
Final Fantasy 7 Rebirth демонстрирует высокие показатели в США. Согласно данным цифрового магазина PlayStation Network, ролевой экшен входит в тройку самых популярных игр страны, уступая лишь Fortnite, но опережая Helldivers 2.
Yakuza 8 и Persona 3 Reload без мультиплеера.
Там не было Тифы в купальнике.
Но там есть другие персонажи в купальниках.
Достойные конкуренты
А Тифы - нет. Тут люди на законных основаниях получили то, ради чего раньше штурмовали Нексус.
В Final Fantasy15 хоть намокание было: волос, кожи. Когда дождь шел все такое красочное, реалистичное. Волосы даже у героев намокали, блестели. Движок позволял задать зеркальность в купе с анимацией стекающий воды. Даже глядя на скриншот можно было разглядеть капли на ресницах. А здесь сушняк какой-то. В первой Final Fantasy 7Рв концовке, такой крутой ливень показали. А что в результате. Как бросить бомбу и получить -- Пшик.