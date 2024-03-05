Final Fantasy 7 Rebirth стала самой продаваемой игрой в Европе и заняла первое место в чартах Великобритании

С момента долгожданного релиза Final Fantasy 7 Rebirth прошло всего несколько дней. За первый уикенд ролевой экшен от Square Enix собрал восторженные отзывы, как от критиков, так и зрителей. Многие остались приятно удивлены переработанным сюжетом ремейка, масштабами внутриигрового мира и геймплейными улучшениями по сравнению с ремейком Final Fantasy 7 за 2021 год. Такие положительные оценки неминуемо отразились на продажах Final Fantasy 7 Rebirth, и теперь игра является абсолютным лидером по выручке в Европе и Великобритании.
Компания Square Enix пока не спешит делиться точными цифрами продаж Final Fantasy 7 Rebirth, но уже достоверно известно о рекордной прибыли игры. Всего за несколько дней после релиза, проект занял первое место в чартах розницы Великобритании, опередив там неизменного лидера в лице футбольного симулятора EA Sports FC 24. Также японская RPG смогла обогнать продажи Hogwarts Legacy и нашумевшего шутера Helldivers.
Как сообщается, данные по европейскому региону примерно совпадают с британскими. В зависимости от конкретной страны позиция в чарте может меняться, но в большинстве случаев Final Fantasy 7 Rebirth входит в топ-5 самых продаваемых игр на PS5. И это данные только о продажах на физических носителях, цифровые продажи подсчитать со стороны практически невозможно, поэтому остается ждать сообщения от Square Enix.
Прошлая игра в серии Final Fantasy — Final Fantasy 16 разошлась тиражом в три миллиона проданных копий за первые три дня. От Final Fantasy 7 Rebirth стоит ожидать примерно такого же числа, а возможно и больше.
на родине порнухи, всё логично