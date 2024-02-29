IGN показала первые восемь минут игрового процесса Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth представлена в геймплейном ролике, опубликованном IGN, в котором показаны первые восемь минут сюжетной кампании игры, доступной с сегодняшнего дня эксклюзивно на PS5.
Это, несомненно, очень захватывающие эпизоды, которые в очередной раз подчеркивают некоторые из самых важных повествовательных отличий ремейка классической игры Square Enix от оригинальной версии.
Решения, которые в сочетании со многими другими достоинствами игры, несомненно, способствовали тому, что Final Fantasy 7 Rebirth стала второй игрой в серии с самым высоким средним рейтингом за всю историю - большое достижение для японского издателя.
Када на ПэКа то?
Своевременно, уже много видео с пройденной игрой, а они 8 минут.