Игроки подтвердили возможность полного прохождения Final Fantasy 7 Rebirth в откровенных нарядах для Тифы и Аэрис

Самой интересной частью бесплатной демоверсии Final Fantasy 7 Rebirth для многих игроков стал момент с пляжным эпизодом, где перед ними появились любимые героини в купальниках. Их наряды оказались настолько откровенными, что стали своеобразным мемом в сообществе геймеров, позволяя им высмеивать современные тренды, где подобное не допускается. Разработчики из Square Enix пошли дальше и разрешили в эротичных нарядах пройти весь сиквел ремейка Final Fantasy 7 от начала и до конца.

Об этом стало известно только после сегодняшнего релиза Final Fantasy 7 Rebirth. Геймеры обнаружили, что в игре присутствует функция смены костюмов для всех главных героев. Все доступные для смены наряды исключительно фиксированные, и среди них есть купальники для Тифы и Аэрис. В социальных сетях уже считают, что возможность пройти игру в откровенных нарядах делает Rebirth лучшим релизом за 2024 год.

Что касается других костюмов, они будут вряд ли столь интересны. По словам пользователей, в большинстве своем в игре представлены альтернативные наряды для героев или их костюмы из основной истории. К сожалению, костюмов из первой части ремейка Final Fantasy 7 разработчики решили не добавлять. Возможно, с обновлениями количество доступных нарядов увеличится, в противном случае игрокам придется дожидаться релиза на ПК, где мододелы постараются расширить выбор.