Красивые пейзажи Final Fantasy 7 Rebirth и новое сравнение с оригинальной игрой

Square Enix уже во всю готовится к выходу ожидаемого сиквела ремейка Final Fantasy 7. Японская компания вместе с разработчиками игры практически ежедневно публикует снимки экрана из будущей игры, делится зрелищными роликами и публикует интересные подробности о проекте. Свежая публикация посвящена невероятно красивым пейзажам Final Fantasy 7 Rebirth, которые встретят игроки во время своего прохождения.

Новые скриншоты демонстрируют несколько ключевых зон Final Fantasy 7 Rebirth. Как отмечают разработчики, игроков ждет полноценный открытый мир, открывающий огромные просторы за пределами Мидгарта, который изучался в первой части ремейка. В этой игре реализованы несколько красочных зон, каждая из которых обладает уникальным ландшафтом и другими особенностями.

Вместе с этим, было опубликовано еще одно сравнение графики Final Fantasy 7 Rebirth с оригинальной игрой, вышедшей в 1998 году. На этот раз нам предлагают оценить качество проработки ремейка на примере скриншота босса Мидгара Золома.

Ранее Square Enix показала различные виды чокобо в действии.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 ноября на PS5.