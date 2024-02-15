Авторы Final Fantasy 7 Rebirth показали разные виды чокобо

В Final Fantasy 7 Rebirth игроков ждет огромный открытый мир со множеством возможностей для исследования. Исследовать окрестности игры пешком будет трудно, поэтому в качестве быстрого средства передвижения игроки смогут использовать чокобо. В отличие от предыдущих игр серии, здесь можно будет увидеть и использовать сразу несколько видов этих милых существ. Увидеть их в действии можно в специальном ролике.

Разработчики из Square Enix опубликовали новую демонстрацию Final Fantasy 7 Rebirth, в которой показали несколько разновидностей чокобо. Помимо обычной разновидности, в игре можно будет оседлать морского и лесного чокобо, которые имеют ряд своих уникальных особенностей. Морские чокобо позволяют путешествовать по океанам и рекам, используя воду. Лесной чокобо может высоко подпрыгивать в воздух, используя гигантские грибы, и скользить по большим ветвям деревьев.

Напомним, ранее авторы Final Fantasy 7 Rebirth рассказали, как вдохновлялись Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima и знаменитой третьей частью "Ведьмака".

Выход Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 ноября на PS5.