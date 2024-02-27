Легендарный японский композитор Нобуо Уэмацу больше не планирует писать полные саундтреки к играм

Нобуо Уэмацу, легендарный композитор множества видеоигр, включая Final Fantasy, рассказал, что вряд ли когда-нибудь еще сможет написать саундтрек для целой игры.

Хотя Уэмацу по-прежнему работает над франшизой Final Fantasy, в частности, сочиняет главные заглавные треки к играм, он рассказал, что больше не видит себя автором саундтрека к целой игре. В значительной степени это связано с объемом работы, необходимой для создания саундтрека к игре.

"Что касается Final Fantasy, то я по-прежнему участвую в написании главных тем для игр", - сказал Уэмацу в ответ на вопрос, можно ли убедить его снова написать саундтрек к целой игре. "Но я не думаю, что снова напишу музыку для целой игры".

Уэмацу считает, что с возрастом у него уже не хватает физических и душевных сил, чтобы проделать работу, необходимую для создания полноценного саундтрека к видеоигре.

Вам придется выкладываться на полную катушку в течение двух или трех лет. И я не думаю, что у меня больше хватит физических и душевных сил на это. Думаю, я лучше использую оставшееся время для работы над другими проектами, которые мне нравятся. Например, над такими композициями, как Merregnon, или над моей группой Uematsu Nobuo conTIKI.

К слову, Уэмацу по-прежнему занимается сочинением музыки: его работы присутствуют в Final Fantasy 16 и даже в грядущей Final Fantasy 7 Rebirth. Последним полноценным саундтреком, написанным Уэмацу, была ролевая игра 2021 года Fantasian.