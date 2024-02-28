Милый Сефирот с ушками из Final Fantasy 7 Rebirth предлагает Клауду попробовать удон

Уже завтра состоится долгожданный релиз второй части ремейка культовой Final Fantasy 7. Новая игра продолжит историю Клауда вместе со знакомыми героями и покажет его противостояние с Сефиротом. Этих ключевых персонажей игры разработчики решили использовать в качестве забавной рекламы удона в Японии. Только для этого ролика грозный образ Сефирота решили заменить достаточно милыми ушками и хвостом.

В рекламном ролике показали одну из сцен Final Fantasy 7 Rebirth, которая воссоздает культовый эпизод из оригинальной игры 1998 года. Однако вместо сюжета и противостояния двух важных персонажей игры, мы видим, как Сефирот в очень навязчивой манере пытается убедить Клауда попробовать удон с новым вкусом.

Стиль рекламы и новый образ Сефирота очень понравились фанатам Final Fantasy. В социальных сетях уже используют отрывки из ролика в качестве мемов, а некоторые пользователи всерьез хотят получить такой же облик антагониста в игре. Фанаты обратились к Square Enix в надежде получить альтернативный облик для Сефирота, но пока не получили ответа на свой запрос.

Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна для игры 29 февраля на PS5, а после этого заглянет на ПК.