Много скриншотов и нового геймплея Final Fantasy 7 Rebirth прямо с выставки TGS 2023 ©

Первый день грандиозной игровой Tokyo Game Show 2023 начинается с огромной порции скриншотов и обзоров игрового процесса Final Fantasy 7 Rebirth. Многие представители прессы уже успели оценить предварительную демоверсию игры, поэтому ознакомиться с геймплейными особенностями будущего ремейка можно уже сейчас.

Свежие скриншоты Final Fantasy 7 Rebirth с демонстрацией карты миры и кастомизации чокобо:

После успешного побега из антиутопического города Мидгар, главный герой Клауд и его верные товарищи отправляются в новое путешествие. В Final Fantasy 7 Rebirth они направляются на поиски Сефирота через красивые и обширные локации, которые все это время скрывались за городом.

Геймплей игры от журналистов с TGS 2023:

Многие журналисты в превью очень лестно отзываются о Final Fantasy 7 Rebirth. Из положительных сторон нового ремейка выделяют обширный открытый мир с массой возможностей для игрока. Новая игра также отлично сочетает в себе превосходные визуальные эффекты, звук и тактические сражения. В целом, Final Fantasy 7 Rebirth является правильным продолжением ремейка Final Fantasy 7, где масштаб вырос, а многие ошибки первой игры исправлены.

Сравнение с оригинальной игрой:

Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года для PlayStation 5, а позднее, скорее всего, появится на ПК.