На новом изображении Final Fantasy 7 Rebirth показан один из самых обсуждаемых моментов игры

Square Enix выпустила новое изображение Final Fantasy 7 Rebirth, чтобы показать один из самых обсуждаемых моментов игры (скажем так, второй по обсуждаемости).

Final Fantasy 7 Rebirth вновь предложит возможность организации свидания Баррета и Клауда в Золотом Блюдце, поэтому Square Enix решила показать старую и новую версии этого злободневного момента.

На первом изображении мы видим оно будет в Final Fantasy 7 Rebirth, а на втором – момень из оригинальной игры 1997 года.

Square Enix публикует множество рекламных материалов, касающихся Final Fantasy 7 Rebirth, которая выйдет 29 февраля 2024 года как временный эксклюзив на PS5. Срок эксклюзивности должен истечь 29 мая 2024 года, так что после этого мы, вероятно, увидим и версию для ПК, как это уже произошло с Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Однако появление на Xbox маловероятно.