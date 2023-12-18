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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 043 оценки

На новом изображении Final Fantasy 7 Rebirth показан один из самых обсуждаемых моментов игры

monk70
Новости

Square Enix выпустила новое изображение Final Fantasy 7 Rebirth, чтобы показать один из самых обсуждаемых моментов игры (скажем так, второй по обсуждаемости).

Final Fantasy 7 Rebirth вновь предложит возможность организации свидания Баррета и Клауда в Золотом Блюдце, поэтому Square Enix решила показать старую и новую версии этого злободневного момента.

На первом изображении мы видим оно будет в Final Fantasy 7 Rebirth, а на втором – момень из оригинальной игры 1997 года.

Square Enix публикует множество рекламных материалов, касающихся Final Fantasy 7 Rebirth, которая выйдет 29 февраля 2024 года как временный эксклюзив на PS5. Срок эксклюзивности должен истечь 29 мая 2024 года, так что после этого мы, вероятно, увидим и версию для ПК, как это уже произошло с Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Однако появление на Xbox маловероятно.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
кум кумич

После этого, в комментариях начался сущий кошмар

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