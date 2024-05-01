Издательство Take-Two, похоже, закрыло разработчиков Kerbal Space Program 2

Пользователи обратили внимание, что несколько сотрудников компании Intercept Games начали сообщать о своём увольнении. Позже Take-Two опубликовало сообщение о том, что 70 сотрудников в Сиэтле будут уволены из-за закрытия некой студии, при этом офис Intercept Games находится именно в Сиэтле.

16 апреля Take-Two объявила о программе сокращения расходов, направленной на повышение эффективности бизнеса и увеличение маржинальности компании, а также на инвестирование в развитие. В рамках этих усилий компания рационализирует свой конвейер, ликвидирует несколько проектов, находящихся в разработке, и упорядочивает свою организационную структуру, что позволит сократить численность персонала и уменьшить будущие потребности в найме

Но официально закрытие Intercept Games еще не подтверждалось, но и не опровергалось.

Kerbal Space Program 2 была анонсирована в 2019 году. Сначала за разработку отвечала компания Star Theory Games, но затем Private Division создала Intercept Games для работы над сиквелом, и вскоре после этого Star Theory закрылась. После множества переносов Kerbal Space Program 2 вышла в ранний доступ в феврале 2023 года и получила 57% положительных отзывов в Steam.