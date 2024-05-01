Космическая 4X стратегия Sins of a Solar Empire 2 появится этим летом в Steam

Это продолжение знаменитой стратегической игры предлагает вам взять под свой контроль огромную космическую империю и сражаться за свои интересы в жестокой войне.

Вы можете выбрать сторону между раздираемыми конфликтом между двумя фракциями: жаждущими мести повстанцами или предпочитающими изоляцию лоялистами. Каждая фракция имеет свои особенности, уникальные юниты, исследования и механики игры.

Вы будете не только строить и управлять своим флотом, но и учитывать орбитальную динамику планет и лун, которые влияют на колонизацию и перемещение. Вы также сможете использовать различные стратегии и тактики в бою, определяя положение своих кораблей и турелей, чтобы перехватывать вражеские ракеты. Sins of a Solar Empire 2 постоянно предлагает вам новые возможности, функции и настройки на каждом уровне игры.