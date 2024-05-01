Космическая 4X стратегия Sins of a Solar Empire 2 появится этим летом в Steam

Сегодня Stardock и Ironclad Games объявили, что Sins of a Solar Empire 2 наконец-то станет доступна в Steam этим летом, после того как полтора года назад в Epic Games Store была выпущена в раннем доступе.
Брайан Клэр, директор по издательству Stardock, сообщил об этом в своем заявлении:
С новыми способами игры, новыми тактическими возможностями и новыми стратегическими элементами пришло время представить Sins of a Solar Empire 2 новой аудитории в Steam. В течение последнего года мы ежемесячно бесплатно обновляли контент игры в Epic Games Store, где она получила положительные отзывы поклонников, и теперь мы с нетерпением ждем возможности поделиться всей этой работой с игроками Steam, продолжая добавлять в игру еще больше нового контента.
неплохой трейлер, сразу вспомнил прекрасный геймплей первой части, жаль, что сюжет в игре не предусмотрели, просто гонять, как в песочнице, в ней становится скучно
Наконец то. О, титаны сразу будут со старта - для первой части они появились только в переиздании Rebellion.
Плюс еще на глобальной карте как минимум планеты будут летать по активным орбитам, вследствие чего будут меняться маршруты.
Это будет релиз? Или все еще ранний доступ? Я не вкурил.
А так, конечно, игру ОЧЕНЬ жду. Лучшая RTS на космическую тему из всех, что я когда либо играл. С модом на Звездные Войны космобои там гораздо лучше, чем в Empire at War. До сих пор помню, какие эпичные зарубы там были на крупных картах.