Нибельхейм из Final Fantasy 7 Rebirth очень верен оригиналу

Final Fantasy 7 Rebirth - это вторая часть ремейка Final Fantasy 7 от Square Enix. Многие ожидают увидеть в игре удивительные изменения в геймплее и, возможно, в сюжете, но именно верность главы о Нибельхейме привлекла внимание социальных сетей.

Все началось с того, что игроки загрузили демоверсию, чтобы оценить графику и новые особенности геймплея. Те, кто прошел оригинал, сразу же испытали чувство, будто перенеслись в прошлое. Культовые сцены с Сефиротом в огне и все остальное стали еще лучше благодаря современной графике. Чтобы доказать это, канал Final FanTV запустил обе игры, Rebirth и оригинальную FF 7, в один и тот же момент, чтобы все желающие могли их сравнить.

Что примечательно: Square Enix предоставит игрокам право выбора: проходить главу "Нибельхейм" с самого начала, когда состоится релиз игры, или же пропустить эту часть и сразу отправиться в приключения за пределы Мидгара. При условии, конечно, что они прошли демоверсию. Ознакомьтесь с постом ниже:

Начните знакомство с Final Fantasy 7 Rebirth с демоверсии. Если вы прошли демоверсию "Падение героя в Нибельхейме", вы сможете пропустить соответствующую миссию к началу прохождения сюжета в полной версии игры или пройти ее заново.

Вторая глава ремейка Final Fantasy 7 выйдет 29 февраля на PS5.