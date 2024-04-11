Новое обновление Final Fantasy 7 Rebirth решает проблему заблокированного платинового трофея

Square Enix опубликовала новое обновление для Final Fantasy 7 Rebirth, вслед за последним патчем, опубликованным всего несколько дней назад, специально предназначенным для устранения ошибки в квесте, которая препятствовала получению платинового трофея.
Это была ошибка, связанная с побочным квестом «Не могу остановиться, не остановлюсь» в главе 12, который требует от вас побить рекорд на G-Bike. После последнего обновления, опубликованного на прошлых выходных, возникла ошибка, которая не позволяла вам получить трофей, даже если вы действительно побили рекорд, что фактически блокировало прогресс даже к платиновому трофею.
лучше бы фиксанули белый экран в первом римейке, которому уже 4 года, как и микрофризам