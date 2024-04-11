Новое обновление Final Fantasy 7 Rebirth решает проблему заблокированного платинового трофея

Действие Final Fantasy 7 происходит в антиутопическом мегаполисе Мидгар. Вы оказываетесь в роли наёмника по имени Клауд Страйф, который присоединяется к группе экотеррористов «ЛАВИНА».

Их цель — сорвать коварные планы могущественной корпорации «Син-Ра», стремящейся эксплуатировать жизненную энергию самой Планеты в качестве безграничного источника питания для мегаполиса. Не дать осуществиться этому безумному замыслу, грозящему полным опустошением природы — вот благородная, но чрезвычайно сложная миссия отважных борцов.

Боевая система реализована с упором на динамичность и свободу действий. Во время сражений вы можете свободно перемещаться по локации и исследовать местность. В игре используется усовершенствованная версия известной по предыдущим частям системы "Active Time Battle". Её шкала постепенно заполняется во время нанесения обычных ударов. Когда ATB полностью заряжена, появляется возможность применить специальные способности — как мощные рукопашные приёмы, так и разрушительные заклинания. Эти умения можно привязать к кнопкам быстрого доступа. Это позволяет действовать в режиме реального времени без пауз на выбор команд. Каждое такое действие расходует часть запаса ATB.

Также стоит отметить, что у вас есть возможность в любой момент переключаться между членами отряда, каждый из которых обладает уникальным набором способностей. Например, Клауд специализируется на ближнем бою при помощи меча, тогда как Баррет ведёт огонь издалека из своей механической руки.