Square Enix объявила, что предстоящее обновление Final Fantasy 7 Rebirth улучшит качество изображения в режиме производительности игры.

В начале этого месяца вторая игра в серии Final Fantasy 7 Remake получила демо-версию, а в сравнительном видео были выявлены визуальные проблемы, особенно в режиме производительности. Однако эти графические проблемы, похоже, не вызваны более низким разрешением, а размытость, по-видимому, вызвана постобработкой с разрешением 1/4.

На X официальный японский аккаунт Final Fantasy 7 Remake подтвердил, что обновление пробной версии запланировано на следующую неделю, 21 февраля, — за неделю до выпуска полной игры. Это обновление для демо-версии улучшит качество изображения в режиме производительности, и это обновление также будет включено в полную версию игры после ее выпуска позднее в этом месяце.