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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 150 оценок

Обновление Final Fantasy 7 Rebirth улучшит качество изображения в режиме производительности

monk70
Новости

Square Enix объявила, что предстоящее обновление Final Fantasy 7 Rebirth улучшит качество изображения в режиме производительности игры.

В начале этого месяца вторая игра в серии Final Fantasy 7 Remake получила демо-версию, а в сравнительном видео были выявлены визуальные проблемы, особенно в режиме производительности. Однако эти графические проблемы, похоже, не вызваны более низким разрешением, а размытость, по-видимому, вызвана постобработкой с разрешением 1/4.

На X официальный японский аккаунт Final Fantasy 7 Remake подтвердил, что обновление пробной версии запланировано на следующую неделю, 21 февраля, — за неделю до выпуска полной игры. Это обновление для демо-версии улучшит качество изображения в режиме производительности, и это обновление также будет включено в полную версию игры после ее выпуска позднее в этом месяце.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kenn1y

Лучше пусть физику травы добавят.

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Русик_96

нафига

1
rewgerg43252 Русик_96

Ну а почему нет? Пусть работают по полной, раз уж мы 70$ платим. В конце концов, качество игр сейчас ограничено не прямотой рук разработчиков, а готовностью игроков нести деньги.

0
Русик_96 rewgerg43252

потому что там не надо ничего добовлять все норм

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rewgerg43252 Русик_96

Норм, но можно лучше

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