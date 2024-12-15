ПК-версия Final Fantasy 7 Remake получила обновление 1.004

Компания Square Enix выпустила новое обновление для Final Fantasy 7 Remake. По словам команды, оно добавляет совершенно новый режим запуска, а также функцию ускоренной перемотки для сцен.

Если говорить более подробно, обновление 1.004 представляет новую игру — Head Start. При выборе «Новая игра» на титульном экране у вас есть возможность начать игру с уже активированным уровнем персонажа и инвентарём. Естественно, есть возможность выбрать и обычную «Новую игру».

Что касается функции ускоренной перемотки, она позволит вам смотреть сцену, не пропуская её, на скорости в 1,5 или 2 раза.

Как всегда, Steam загрузит этот патч при следующем запуске клиента.