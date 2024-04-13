По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Rebirth получила широкое признание критиков после своего запуска в начале года на уровне, которого не получала ни одна игра серии за долгое-долгое время, хотя кажется, что признание критиков не совсем приводит к коммерческому успеху в той степени, в которой надеялась Square Enix.
Так считает аналитик Niko Partners Дэниел Ахмад, который недавно заявил в Твиттере, что, судя по отчетам об исследованиях акций и данным отслеживания продаж, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж.
Хотя точные цифры остаются неизвестными (Square Enix также остается необычно молчаливой о продажах игры), Ахмад говорит, что ролевая игра продается примерно вдвое меньше, чем Final Fantasy 7 Remake за тот же период после запуска.
Final Fantasy 7 Rebirth стала второй самой продаваемой игрой февраля в США после Helldivers 2, и обе игры заняли одинаковые позиции в чартах PlayStation Store по количеству самых загружаемых игр по всему миру за месяц. В Японии, однако, игра стартовала медленнее, особенно по основным стандартам Final Fantasy: на момент запуска было продано более 262 000 копий по сравнению с стартовыми продажами Final Fantasy 16, составившими более 336 000 копий, и стартовыми продажами Final Fantasy 7 Remake, составившими более 702 000 копий.
Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PS5. Разработка сиквела уже ведется, и Square Enix надеется завершить проект через три года.
Жалко. Я думал такая классика будет продаваться лучше.
Но видно франшиза уже просто не так интересна людям.
ну хорошие продажи первой части ремейка были потому, что многие новички, вроде меня, были завлечены этой знаменитой франшизой - в старые части как-то не довелось поиграть, а слышать приходилось. Ну, поиграл, оценил - не мое. Вроде бы Зельду последние две прошел с удовольствием, а финалки не зашли - ни 15, ни 7. Это, видимо, такой же продукт сугубо для фанатов, вроде недавней One Piece Odyssey. Слишком уж в ней много условностей, нелогичности, контрастов - японщины, короче.