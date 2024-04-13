на главную
об игре
Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 291 оценка

По мнению аналитика Дэниела Ахмада, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж от Final Fantasy 7 Remake

monk70
Новости

Final Fantasy 7 Rebirth получила широкое признание критиков после своего запуска в начале года на уровне, которого не получала ни одна игра серии за долгое-долгое время, хотя кажется, что признание критиков не совсем приводит к коммерческому успеху в той степени, в которой надеялась Square Enix.

Так считает аналитик Niko Partners Дэниел Ахмад, который недавно заявил в Твиттере, что, судя по отчетам об исследованиях акций и данным отслеживания продаж, Final Fantasy 7 Rebirth отстает в плане продаж.

Хотя точные цифры остаются неизвестными (Square Enix также остается необычно молчаливой о продажах игры), Ахмад говорит, что ролевая игра продается примерно вдвое меньше, чем Final Fantasy 7 Remake за тот же период после запуска.

Final Fantasy 7 Rebirth стала второй самой продаваемой игрой февраля в США после Helldivers 2, и обе игры заняли одинаковые позиции в чартах PlayStation Store по количеству самых загружаемых игр по всему миру за месяц. В Японии, однако, игра стартовала медленнее, особенно по основным стандартам Final Fantasy: на момент запуска было продано более 262 000 копий по сравнению с стартовыми продажами Final Fantasy 16, составившими более 336 000 копий, и стартовыми продажами Final Fantasy 7 Remake, составившими более 702 000 копий.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PS5. Разработка сиквела уже ведется, и Square Enix надеется завершить проект через три года.

0
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
serhiy115

Жалко. Я думал такая классика будет продаваться лучше.
Но видно франшиза уже просто не так интересна людям.

0
mongol312

ну хорошие продажи первой части ремейка были потому, что многие новички, вроде меня, были завлечены этой знаменитой франшизой - в старые части как-то не довелось поиграть, а слышать приходилось. Ну, поиграл, оценил - не мое. Вроде бы Зельду последние две прошел с удовольствием, а финалки не зашли - ни 15, ни 7. Это, видимо, такой же продукт сугубо для фанатов, вроде недавней One Piece Odyssey. Слишком уж в ней много условностей, нелогичности, контрастов - японщины, короче.

0