Продажи Final Fantasy 7 Rebirth могли составить около 2 миллионов копий

Аналитическая фирма Ampere просмотрела данные отслеживания игроков и сделала вывод о продажах Final Fantasy 7 Rebirth для PS5. Square Enix еще не предоставила какой-либо конкретной информации о том, насколько хорошо продавалась Rebirth, но ежедневные данные активных пользователей PS5 показывают, что с момента запуска 29 февраля она превысила как минимум 2 миллиона копий.
Итак, как это соотносится с другими крупнобюджетными играми Final Fantasy, выпущенными за последние годы? Ну, для начала, Final Fantasy 7 Remake — оригинальная версия для PS4 и предшественник Rebirth — разошлась тиражом 3,5 миллиона всего за три дня.
Между тем, Final Fantasy 16, успех которой по сравнению с ожиданиями издателя был неоднозначным, от Square Enix, на момент запуска было продано 3 миллиона копий. Как и Rebirth, она также была эксклюзивом для PS5.
Опять же, судя по данным игроков, кажется, что Rebirth не смогла сравниться с предыдущими играми Final Fantasy. Но важно помнить, что прямые продолжения часто с трудом успевают за оригиналом, особенно когда предыдущие части оказались популярными. В конце концов, не всем, кто купил Remake, он понравится, и поэтому снижение продаж сиквела логично.
2 миллиона стёртых ладоней
Щенячий восторг :-)