Продажи Final Fantasy 7 Rebirth показывают тревожную тенденцию для будущего франшизы в Японии

Последние данные о продажах Final Fantasy VII Rebirth в Японии, самой высокооцененной критиками игры в серии Final Fantasy за последние два десятилетия, свидетельствуют о тревожной тенденции для будущего франшизы.
Ожидалось, что трилогия ремейков, пожалуй, самой популярной части Final Fantasy, даст франшизе столь необходимый толчок к росту продаж, но, похоже, этого не произошло: с каждым новым релизом продажи франшизы неуклонно падают.
Как видно из приведенного ниже списка, в Японии наблюдается значительный спад продаж франшизы Final Fantasy, начавшийся с эпохи PS4. До выхода Final Fantasy 13 на PS3 каждая предыдущая часть серии, начиная с Final Fantasy 6, продавалась тиражом более 1 миллиона копий в первую неделю после релиза. Однако все изменилось с выходом Final Fantasy 15 в 2016 году, которая разошлась тиражом 716 649 копий за первую неделю на PS4. За ней последовала Final Fantasy VII Remake, переосмысленная версия самой популярной части серии. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть серию в дни ее славы: за первую неделю в Японии было продано 702 853 копии игры, что даже меньше, чем продажи Final Fantasy 15 за первую неделю в этой стране.
В 2023 году вышла Final Fantasy 16, спустя 7 лет после предыдущей номерной части, Final Fantasy 15. Большой разрыв между двумя релизами, похоже, не оказал положительного влияния на продажи Final Fantasy 16 в первую неделю, которые, однако, оказались значительно ниже, чем у Final Fantasy 15. Эксклюзиву для PS5 удалось продать лишь 336 027 копий за первую неделю. Эта тревожная тенденция продолжилась с выходом Final Fantasy VII Rebirth, самой высокооцененной игры в серии за последние почти два десятилетия: за первую неделю релиза в Японии игре удалось продать всего 262 656 копий.
В то время как критики хвалят последнюю часть за то, что она представляет собой лучшую ролевую игру Final Fantasy за последние годы, местное игровое сообщество в Японии в целом остается незаинтересованным. Причины такого падения, скорее всего, связаны с изменением тенденций на японском игровом рынке, отсутствием новых игр Final Fantasy на других популярных платформах, таких как Nintendo Switch, и снижением интереса к оборудованию PlayStation в Японии. Положительное сарафанное радио может изменить ситуацию с продажами Final Fantasy VII Rebirth в ближайшие недели, но первые признаки из Японии не внушают оптимизма.
Эксклюзивный продукт получите роспишитесь
это только в японии проблемы в сша и европе игру скупают как не все в себя
Ждём скорого анонса на пк)
А вот выйдет на ПК и ситуация улучшится)
Экз, да и обширный открытый мир или локации короче большая игра уже мягко говоря...
На большую игру уходит очень много времени и энергии. Для меня максимум одна такая игра в год. В прошлом году после Хогвартса я даже особо не брался за большие игры даже с тем учётом что потратив не так много времени(например пробежавшись по сюжету и выполнив только часть доп квестов) один фиг от них больше устаёшь, чем ты бы затратил аналогичное количество часов в более линейном приключении. Так как просто открыл карту и видя масштабы и количество активностей на ней мозг автоматом начинает посылать сигнал "а может ну её нафиг, мы же умрём тут и не факт что её пройдём")))
Ожидаемо, самая популярная часть всё же 9. 7 часть моя любимая, но она вот вообще не на всех рассчитана, а тут ещё и на три части поделили игру, сделав экзом, да ещё и с такой паузой между выпуском.
ну надо больше бздеть на то, что пк не нужен сразу, пускай ждут, бла бла бла, дайте ее просто на пк.....
Аниме дрочильни уже даже самим япошкам надоели, даже купальники эту хрень не спасли! Открытый мир мертв, бегай активируй вышки, собирай сундуки с хламом и выполняй убогие квесты в стиле подай-принеси-не мешай. Даже какая-нибудь убогая Смута, наверняка, будет интереснее, чем это!
кремлебо.ская порванка, ты уверен, что не перепутал игру с ассасинами последними? Я вот уверен, что перепутал, потому что в финалке ни 1 из названных минусов нет. А ты дальше, телевизоголовый, сиди и жди чем тебя накормит с лопаты отечественный разраб в своей гов..осмуте.
ожидаемо
через пяток лет выйдет на ПК и можно будет поиграть
такая судьба уготована и VII Rebirth
Через полгода - год скорее всего выйдет.
Релиз на ПК в течении этого года.