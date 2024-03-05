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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 214 оценок

Продажи Final Fantasy 7 Rebirth в Великобритании упали почти на 30 процентов по сравнению с ремейком

monk70
Новости

Final Fantasy 7 Rebirth для PS5, выпущенная 29 февраля во всем мире, получила высокие оценки критиков. К сожалению, физические продажи в Великобритании упали почти на 30 процентов по сравнению с запуском Final Fantasy 7 Remake, согласно данным Gfk, которыми поделился глава GamesIndustry.biz Кристофер Дринг в Твиттере.

Обе игры были выпущены в пятницу. Как отмечает Дринг, Remake запустили в разгар карантина из-за COVID. Конечно, консоли PS4, для которых была выпущена первая часть, были более распространены: к маю 2020 года было продано 110 миллионов единиц. Сравните это с PlayStation 5, продажи которой недавно перевалили за 54 миллиона проданных консолей.

Конечно, нам придется подождать и посмотреть цифровые продажи. Цифровое распространение игр с годами стало еще более популярным, что может стать хорошим плюсом для Final Fantasy 7 Rebirth.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jarvis666

Игра г*вном получилась? Ожидаемо. 15 часть самая лучшая.

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