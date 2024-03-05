Продажи Final Fantasy 7 Rebirth в Великобритании упали почти на 30 процентов по сравнению с ремейком

Final Fantasy 7 Rebirth для PS5, выпущенная 29 февраля во всем мире, получила высокие оценки критиков. К сожалению, физические продажи в Великобритании упали почти на 30 процентов по сравнению с запуском Final Fantasy 7 Remake, согласно данным Gfk, которыми поделился глава GamesIndustry.biz Кристофер Дринг в Твиттере.
Обе игры были выпущены в пятницу. Как отмечает Дринг, Remake запустили в разгар карантина из-за COVID. Конечно, консоли PS4, для которых была выпущена первая часть, были более распространены: к маю 2020 года было продано 110 миллионов единиц. Сравните это с PlayStation 5, продажи которой недавно перевалили за 54 миллиона проданных консолей.
Конечно, нам придется подождать и посмотреть цифровые продажи. Цифровое распространение игр с годами стало еще более популярным, что может стать хорошим плюсом для Final Fantasy 7 Rebirth.
Игра г*вном получилась? Ожидаемо. 15 часть самая лучшая.