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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 549 оценок

Продюсер ремейка Final Fantasy VII хотел бы увидеть экранизацию игры

butcher69
Новости

Адаптации видеоигр переживают настоящий ренессанс, и даже классические проекты, как Final Fantasy VII, обсуждаются для возможных фильмов или сериалов. В интервью Дэнни Пена продюсер ремейка Ёсинори Китасе выразил личный энтузиазм по поводу подобного проекта.

«Официальных планов нет, но я слышал, что многие голливудские режиссеры и актеры заинтересованы во вселенной Final Fantasy VII. Лично мне было бы интересно увидеть кинематографическое произведение, созданное этими творцами», — сказал Китасе.

Пока что никаких подтверждений экранизации нет, но интерес Square Enix к расширению аудитории может привести к изменениям. Возможно, финал трилогии ремейков даст новый импульс для создания фильма или сериала.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
SnobbishGhost

Игра на то и игра что по ней не сделать фильм, так как в фильме ты не реализуешь геймплейные моменты, которые нравятся игроку. Оставьте игры впокое

1
Freund Benno

и кукольные лица

0
My life is a game

Прохожу сейчас 1 часть ремейка, скоро выйдет

Но она без русификатора, как думаете как скоро на неё выйдет?Как скоро вышел на 1 часть ремейка?

0
GremlinGOD

думаю не стоит ожидать в ближайший месяц/два русик

1
My life is a game GremlinGOD

Ну хотя бы в этом году надеюсь.
Спасибо!

1
Антон Патриарх Логвинов

Это неэкранизируемо, как и условный Наруто, к примеру.

0
Freund Benno

Почему, Наруто легко экранизируется, вот финалку сложнее, придется делать кукольные лица актерам, рисовать цифреки урона как в корейском ммо, а то финалка без этого не финалка

0
Mad_cloud

Ну advent children был не плох ,почему бы не попробовать ещё экранировать .

0
Пользователь ВКонтакте

Зачем портить впечатление от игры экранизацией с живыми актёрами? Экранизации аниме и манги их ничему не научили? Есть замечательные "дети пришествия", ну так делайте свою экранизацию в этом же стиле, тем более, что с выходом ремейков считай четверть фильма уже закрыто существующими катсценами // Миша Калинин

0
BewitchingBaron

только не от нетфликс...

-1