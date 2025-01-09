Продюсер ремейка Final Fantasy VII хотел бы увидеть экранизацию игры

Адаптации видеоигр переживают настоящий ренессанс, и даже классические проекты, как Final Fantasy VII, обсуждаются для возможных фильмов или сериалов. В интервью Дэнни Пена продюсер ремейка Ёсинори Китасе выразил личный энтузиазм по поводу подобного проекта.

«Официальных планов нет, но я слышал, что многие голливудские режиссеры и актеры заинтересованы во вселенной Final Fantasy VII. Лично мне было бы интересно увидеть кинематографическое произведение, созданное этими творцами», — сказал Китасе.

Пока что никаких подтверждений экранизации нет, но интерес Square Enix к расширению аудитории может привести к изменениям. Возможно, финал трилогии ремейков даст новый импульс для создания фильма или сериала.