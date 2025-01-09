Продюсер ремейка Final Fantasy VII хотел бы увидеть экранизацию игры

Адаптации видеоигр переживают настоящий ренессанс, и даже классические проекты, как Final Fantasy VII, обсуждаются для возможных фильмов или сериалов. В интервью Дэнни Пена продюсер ремейка Ёсинори Китасе выразил личный энтузиазм по поводу подобного проекта.
«Официальных планов нет, но я слышал, что многие голливудские режиссеры и актеры заинтересованы во вселенной Final Fantasy VII. Лично мне было бы интересно увидеть кинематографическое произведение, созданное этими творцами», — сказал Китасе.
Пока что никаких подтверждений экранизации нет, но интерес Square Enix к расширению аудитории может привести к изменениям. Возможно, финал трилогии ремейков даст новый импульс для создания фильма или сериала.
Игра на то и игра что по ней не сделать фильм, так как в фильме ты не реализуешь геймплейные моменты, которые нравятся игроку. Оставьте игры впокое
и кукольные лица
Прохожу сейчас 1 часть ремейка, скоро выйдет
Но она без русификатора, как думаете как скоро на неё выйдет?Как скоро вышел на 1 часть ремейка?
думаю не стоит ожидать в ближайший месяц/два русик
Ну хотя бы в этом году надеюсь.
Спасибо!
Это неэкранизируемо, как и условный Наруто, к примеру.
Почему, Наруто легко экранизируется, вот финалку сложнее, придется делать кукольные лица актерам, рисовать цифреки урона как в корейском ммо, а то финалка без этого не финалка
Ну advent children был не плох ,почему бы не попробовать ещё экранировать .
Зачем портить впечатление от игры экранизацией с живыми актёрами? Экранизации аниме и манги их ничему не научили? Есть замечательные "дети пришествия", ну так делайте свою экранизацию в этом же стиле, тем более, что с выходом ремейков считай четверть фильма уже закрыто существующими катсценами // Миша Калинин
только не от нетфликс...