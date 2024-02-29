Релизный трейлер Final Fantasy 7 Rebirth

Чтобы отпраздновать запуск Final Fantasy 7 Rebirth издательство Square Enix опубликовало релизный трейлер игры, рассказывающий о различных изменениях сюжета и персонажей, особенно ближе к финалу игры. Поэтому, если вы собираетесь проходить игру вслепую, то лучше всего отказаться от просмотра этого трейлера в любом качестве.

Final Fantasy VII Rebirth - это продолжение первой части трилогии Final Fantasy VII Remake. По сравнению с первой, новая часть гораздо более амбициозна, ее события будут разворачиваться до "Забытой столицы" из оригинальной игры.

В ней появятся играбельные Кейт Сит и Ред XIII, а также Винсент, о котором, впрочем, мало что известно. Локация "Золотое блюдце" будет занимать важное место в игре, и в ней будет множество мини-игр.

Релиз Final Fantasy VII Rebirth состоится уже сегодня, 29 февраля, на PlayStation 5.