Ремейк Final Fantasy 7 Part 3 выйдет примерно в 2027 году, сообщает Square Enix

Общеизвестно, что цикл разработки Final Fantasy 7 Rebirth был относительно гладким благодаря тому, что команда Final Fantasy 7 Remake в основном осталась прежней, а первая игра, очевидно, заложила основы с точки зрения визуальных эффектов и игровых систем. На создание Rebirth у Square Enix ушло около трёх лет, и компания ожидает, что такие же сроки будут реализованы, когда дело дойдет до третьей (и последней) игры в трилогии.
Это по словам режиссера Ёсинори Китасэ. Он говорит, что третья игра будет создана той же командой, и что цель состоит в том, чтобы создать еще одну игру, не уступающую по общему качеству Remake и Rebirth. Похоже, что основная история третьей части уже написана — как вы могли догадаться — и разработчик думает о записи озвучки в ближайшем будущем.
Короче говоря, мы можем ожидать, что третья часть трилогии ремейков выйдет в 2027 году или около того. Однако следует отметить, что дополнительный год разработки был предоставлен для DLC Yuffie, которое было частью Final Fantasy 7 Remake Intergrade для PS5. Мы пока не знаем, получит ли Rebirth подобное расширение, но если да, то третью игру мы можем ожидать в 2028 году.