Google отметила запуск Final Fantasy 7 Rebirth пасхалкой с Чокобо

Final Fantasy 7 Rebirth уже вышла, и Google празднует этот день маленькой пасхалкой, посвященным ролевой игре от Square Enix, а точнее, ее чокобо. Если вам не нужны никакие манипуляции, то просто перейдите по этой ссылке и нажмите на желтую кнопочку.

Если же вы хотите узнать от нас, о чем пойдет речь, то это можно быстро сказать. Если поискать в Google такие слова, как "Chocobo" или "Final Fantasy", то внизу экрана появится желтая кнопка с нарисованным на ней животным из Final Fantasy. При нажатии на нее активируется специальный графический эффект, который заставляет страницу дрожать, и появляются бегущие чокобо.

Появляющиеся чокобо каждый раз отличаются по количеству, расположению и цвету, но если вам повезет (или вы попробуете достаточно много раз), то на одном из животных появится Клауд.

Конечно, в Final Fantasy 7 Rebirth мы также найдем чокобо. Эти животные не только являются частью мировой фауны, но и неоднократно становятся нашими союзниками, поскольку помогают нам более ловко исследовать карту и достигать недоступных в других случаях мест.