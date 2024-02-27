Создатель Final Fantasy VII Rebirth хотел бы сохранить команду на будущие проекты

До выхода Final Fantasy VII Rebirth на PlayStation 5 осталось всего несколько дней, но восторженные отзывы критиков уже успели еще больше поднять ажиотаж.

На YouTube-канале MinnMax появилось новое интервью с директором игры Наоки Хамагучи, который рассказал о важности сохранения прежней команды и инструментов, чтобы максимально ускорить разработку и достичь намеченной цели — выпустить игру в течение четырех лет.

Мы смогли работать с окружением и инструментами, которые мы разработали и использовали в Remake. Кроме того, в процессе создания Final Fantasy VII Rebirth мы смогли провести очень серьезную дискуссию, в ходе которой мы смогли осмыслить наше понимание и опыт и действительно сосредоточиться на тех областях, которые ранее были своего рода узкими местами, которые мы могли бы решить в приоритетном порядке. Таким образом, я думаю, нам удалось максимально ускорить разработку и сплотить команду. В этом смысле наличие знаний и опыта, полученных в ходе совместной работы над Remake и Rebirth, было очень полезным. Благодаря этому мы смогли создать очень солидную масштабную работу за четыре года, как и планировали изначально. Я думаю, что так будет и в дальнейшем, когда Final Fantasy VII Rebirth станет финальной игрой.

На вопрос о том, хотел бы он сохранить эту команду разработчиков и после выхода третьей части трилогии ремейков Final Fantasy VII, господин Хамагути ответил положительно.

Определенно, это было бы замечательно. Я думаю, что нынешняя динамика внутри команды, создавшей Rebirth, просто великолепна, и я думаю, что общее настроение и чувства внутри команды сейчас просто замечательные, особенно после того, как была показана эта замечательная оценка. Люди находятся в отличном настроении, они реагируют на глобальный прием работы, которую мы создали. Таким образом, я надеюсь и дальше поддерживать подобную атмосферу и расти вместе с командой, создавая такие работы, которые вызывают подобный прием, в надежде, что они и дальше захотят работать вместе.

Конечно, пройдет немало времени, прежде чем это произойдет. В другом интервью Хамагучи недавно сказал, что 3-я часть сейчас находится на той же стадии разработки, что и Rebirth, когда был выпущен Remake, что позволяет предположить, что следующая часть может выйти в 2028 году.