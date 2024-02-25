Square Enix начала обратный отсчет до релиза Final Fantasy VII Rebirth посредством трейлеров с персонажами

Масштабный релиз Final Fantasy VII Rebirth уже не за горами, и Square Enix придумала милый способ вести обратный отсчет до этого события.

Японское подразделение издательства будет ежедневно выпускать небольшие, но очень эффектные трейлеры о каждом главном герое до самого релиза. На данный момент появились трейлеры с Клаудом, Редом XIII, Барретом и Юффи, который был выпущен только сегодня.

И это всего лишь верхушка айсберга масштабной рекламной кампании, которую устроила Square Enix в Японии, чтобы прорекламировать релиз Final Fantasy VII Rebirth. В Токио, например, вы не сможете выйти на улицу, не заметив, что на подходе долгожданная JRPG.

В ближайшие несколько дней можно ожидать появления новых трейлеров, поскольку релиз Final Fantasy VII Rebirth состоится 29 февраля на PS5