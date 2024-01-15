Square Enix показала новый трейлер Final Fantasy VII Rebirth

Компания Square Enix показала новый эффектный трейлер предстоящей ролевой игры Final Fantasy VII Rebirth. Это вторая часть масштабного проекта переосмысления оригинальной Final Fantasy VII, выпущенной в 1997 году для консоли PlayStation. Главным героем ролика стал Сефирот, в поисках которого Клауд и его товарищи проведут немало времени.
До выхода Final Fantasy VII Rebirth осталось чуть больше месяца, и ажиотаж вокруг игры определенно растет. Поскольку на прохождение игры требуется более 100 часов, мы можем быть уверены, что в ней будет много эмоциональных и захватывающих моментов, и она станет одной из лучших JRPG за последние годы.
Final Fantasy 7 Rebirth — это вторая полноценная часть ремейка, релиз которой состоится 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.
нууу.... мне сказать нечего
Тему минусуют те кто узнал что она будет эксклюзивом PS5
Надеюсь побочные будут нормальными, а не из FFXVI и без кучи левых диалогов после законченной мысли.