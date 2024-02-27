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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 181 оценка

Square Enix ведет обратный отсчет до релиза Final Fantasy 7 Rebirth с рекламными трейлерами персонажей

monk70
Новости

Долгожданный релиз Final Fantasy 7 Rebirth уже не за горами, и Square Enix придумала забавный способ отсчёта времени до этого события. Японское подразделение издателя ежедневно до релиза выпускает небольшие, но очень интересные трейлеры для каждого главного героя.

На данный момент своих трейлеров удостоились: Клауд, Ред XIII, Баррет, Юффи, Кат Ши и Тифа.

Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 выйдет 29 февраля 2024 года. Демо-версия уже доступна для PS5, и несколько дней назад она была обновлена и дополнена дополнительными улучшениями контента и графики.

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