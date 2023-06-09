Сцены из Final Fantasy 7 Rebirth сравнили с оригиналом ©

Думаю, никого не нужно убеждать в том, как сильно изменились видеоигры с 1990-х годов. Если кто-то нуждается в просвещении, то сравнение кинематографических интерлюдий из Final Fantasy VII Rebirth с катсценами из оригинала является прекрасной иллюстрацией технологического прогресса за последние 26 лет. Сравнение было подготовлено пользователем Cycu1.

Когда Final Fantasy VII дебютировала в 1997 году, это стало важной вехой для серии. После весьма успешной "шестерки" серия наконец-то отказалась от двухмерной графики в пользу трехмерной. Это было тем более уместно, что FFVII также ознаменовала дебют "Final Fantasy" на консоли нового поколения: первой PlayStation.

По сей день Final Fantasy 7 пользуется культовым статусом, и в некоторых отношениях это превосходное произведение. Тем не менее, трудно ожидать, что спустя столько лет кто-то будет впечатлен визуальным оформлением игры, по крайней мере, техническим.

Final Fantasy VII: Rebirth дебютирует в начале 2024 года эксклюзивно на PlayStation 5. Кстати, игра выйдет на двух Blu-ray дисках, почти как старая добрая Final Fantasy 7 (которая выходила на трех CD).