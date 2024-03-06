Трилогия ремейков Final Fantasy 7 не выйдет на консолях Xbox

Не ожидайте, что игры серии Final Fantasy 7 Remake, включая недавно вышедшую Rebirth, появятся на Xbox, поскольку Sony постаралась обеспечить трилогии статус консольного эксклюзива для PlayStation.
Это подтвердилось в интервью The Washington Post с продюсером Ёсинори Китасе, который предположил, что одна из главных причин, почему игра была принята так хорошо, - ее эксклюзивность для PlayStation. В интервью Китасе говорит, что не думает, что Rebirth была бы возможна, если бы разрабатывалась более чем для одной консоли.
Final Fantasy всегда была одним из главных столпов франшизы на консолях PlayStation. Square Enix - одна из лучших компаний в своем деле, способная превзойти завышенные ожидания своих фанатов и показать, чего можно добиться с помощью оборудования PlayStation.
В том же материале The Washinton Post сообщает, что Sony обеспечила трилогию Final Fantasy 7 Remake в качестве консольного эксклюзива, отмечая, что это "перо в шапке PlayStation". Тем временем Кристиан Свенссон, один из вице-президентов игрового подразделения Sony, заявил, что это "часть признания важности оригинальной игры как определяющей для PlayStation".
Свенссон также сказал, что эксклюзивность для консолей PlayStation была "взаимно желаемой", когда началась разработка Final Fantasy 7 Remake, подразумевая, что трилогия всегда планировалась к выходу только на PlayStation. Заявление Свенссона также подтверждает, что Rebirth и неназванная третья часть трилогии не выйдут на Xbox в будущем, хотя появятся на PC.
ладно