В 3-й части ремейка Final Fantasy 7 может содержать Ракетный городок и компиляцию контента FF7

Final Fantasy 7 Rebirth наконец-то доступна для PS5 почти через четыре года после выхода первой части, и все внимание теперь приковано к заключительной части трилогии. Креативный директор Тэцуя Номура подтвердил, что разработка началась в июне 2022 года, а режиссер Наоки Хамагути заявил в прошлом месяце, что сценарий продвигается.
В интервью IGN Хамагути обсудил потенциальный контент, который может присутствовать в третьей части, например Ракетный городок. Это дом Сида, который появляется в Rebirth, но за него нельзя играть. Что касается Ракетного городка, то он тоже не был частью первоначальной структуры Нодзимы-сана.
«И учитывая, что то, как мы представляем персонажа, Сида, в серии Remake на этот раз устроено немного по-другому, Нодзима-сан, Номура-сан и я были согласны с этим решением рассмотреть его для следующей игры».
Эта территория также частично вырезана из Rebirth, чтобы сосредоточиться на регионе Гонгага.
«Учитывая, что в оригинале область Гонгага была необязательной для игроков, мы хотели углубиться в это и выразить это более подробно в Rebirth».
Еще одним примечательным отличием от оригинальной игры является интеграция персонажей и контента Compilation of Final Fantasy 7. Вайс из Dirge of Cerberus появился в DLC INTERmission для Final Fantasy 7 Remake, а Елена фигурирует в Rebirth. Может ли третья часть содержать еще больше сборников?
Хамагути ответил:
«Хотя сейчас я не могу комментировать точное содержание третьей части, конечно, всякий раз, когда мы представляем персонажей, которые изначально понравились и появились в сборнике Final Fantasy 7, мы видели очень положительный отзыв. Поклонники очень рады видеть некоторых персонажей из сборника игр Final Fantasy 7, которые им полюбились и понравились. Поэтому я надеюсь, что мы сможем продолжить обсуждение этих вопросов. Но на данный момент с точки зрения сюжетной линии ничего не решено».
И всё-таки, кто бы что ни говорил, игру не зря разделили на три отдельные громадные части. На три эпизода каждый по 100 часов геймплея минимум с учётом доп.активностей. Если бы разработчики изначально ремейк делали бы целиком единой одной игрой, тогда контент был бы значительно скуднее и значительно менее детальным. Да и времени на разработку 10 лет разрабам никто не дал бы. А так... по сути, каждый их трёх эпизодов они могут в лёгкую разрабатывать в районе 4 лет. И в конечном итоге общее качество ремейка только растёт. Молодцы разрабы!
P.S. Кому не нравится деление игры на 3 отдельных 100+ часовых эпизода, для тех всегда есть скудный оригинал, который целиком проходится за куда меньшее время. Наслаждайтесь! Ну а мне текущий эпизодичный подход к разработке ремейка куда больше по душе.
Оригинал какой угодно, но уж точно не скучный. Хвалить одно принижая другое не надо.