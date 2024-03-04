В честь выхода Final Fantasy VII Rebirth анонсирована парная эротическая фигурка Аэрис и Тифы

На днях вышло долгожданное продолжение ремейка Final Fantasy VII, где возвращаются Клауд, Тифа, Аэрис и другие любимые герои этой культовой части. Пока игроки занимаются активным прохождением масштабного открытого мира, для особо преданных фанатов готовят первые коллекционные фигурки эротического характера. Чтобы отметить успешный релиз Final Fantasy VII Rebirth, студия Fine Nib собирается выпустить уникальную парную статуэтку с Тифой и Аэрис в откровенных нарядах.
Как сообщается, новая эротическая фигурка по мотивам Final Fantasy VII Rebirth не является лицензионным продуктом, а значит, компания Fine Nib создает её без одобрения Square Enix. Тем не менее производитель обещает позаботиться об игроках, сохранив игровой дизайн героинь и, при этом, представив девушек в уникальных для них образах.
Парная фигурка Аэрис и Тифы создается в масштабе 1 к 4. На девушках изначально практически не будет одежды, а при желании их можно полностью сделать голыми, не заменяя оригинальные детали. Обе статуэтки будут литыми, но поставляются со сменной одеждой. Полный комплект такой статуэтки обойдется в 550 долларов. Производитель также обещает выпустить отдельный вариант фигурки для каждой героини по значительно меньшей цене — 300 долларов.
для вашего друга, который просил. строго 18+
Друг передал спасибо 👍
Сразу видно, что свит бэби инк тут не замешаны.
Откуда вы знаете? Специальный человек из стима вам это подтвердил?
У вас обоих такие авы, давайте файт! Я за попкорном!
К этому всё и шло.
а минусы будут?