В Final Fantasy 7 Rebirth есть интересная особенность повторного прохождения, позволяющая убрать главного героя из игры

В преддверии скорого выхода второй части ремейка масштабной ролевой игры Final Fantasy 7, директор проекта Наоки Хамагути поделился новыми деталями. На этот раз ключевой разработчик игры решил рассказать, что ждет игроков после первого прохождения. Несмотря на огромное количество контента, повторное прохождение игры может подарить игрокам еще больше уникальных приключений. Как заявил Хамагути, игроки даже смогут убрать главного героя Клауда из отряда.

Как отмечает директор Final Fantasy 7 Rebirth, сделать подобное получится только после первого прохождения игры. Когда игроки закончат финал основной стории, для них автоматически открывается выбор сюжетных глав для прохождения. Вместе с этим появится возможность удаления Клауда. Игроки смогут создать уникальный отряд из трех разных персонажей. Можно будет взять под свой контроль каждого из них, оценив его уникальные способности и лучше узнав его персональную историю.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PS5 уже 29 февраля. Позднее проект обещает добраться до ПК, а если верить слухам, когда-нибудь он также выйдет на консолях Xbox.