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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 257 оценок

Watchman Voice продемонстрировали новые голоса для Final Fantasy VII Advent Children

Алекс470
Новости

Студия озвучки Watchman Voice сегодня выложили трейлер, в котором собрано большинство персонажей из мультфильма Final Fantasy VII Advent Children. В частности там можно услышать Руфуса, Сефирота, Рено, Тифу и Дензеля

Кроме того они объявили о полной переозвучке Сефирота, в связи с неоднозначными отзывами на прошлую запись. Озвучивает персонажа всё также Александр Коврижных, но теперь он звучит по другому

Ещё они объявили, что Клауда озвучит актёр кино и дубляжа Станислав Шапкин (Волк из Кота в Сапогах 2, Роберт Оппенгеймер из одноимённого фильма, Райнер Браун из Атаки Титанов) и поделились примерной готовностью дубляжа:

Проект готов примерно на 60%, а сборы проекта достигли 22.400 тысяч рублей. Если сборы завершатся в ближайшее время, то дубляж выйдет ориентировочно в начале апреля!
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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
rmplaton

Мне одному не особенно нравится?

3
Нейтан Дрейк

Какое аниме, такая и озвучка.

0
Mystik_86

они вложили собственные средства в озвучку? потому той смешной суммы мало даже для одного актера

0
Алекс470

В дубляже уже записано 4 проф актёра и ещё 3-4 будут записаны

1
Случайный Игрок

Похоже единственный нормальный и подходящий тут голос у Рено. Остальные мимо.

-1