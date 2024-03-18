Watchman Voice продемонстрировали новые голоса для Final Fantasy VII Advent Children

Студия озвучки Watchman Voice сегодня выложили трейлер, в котором собрано большинство персонажей из мультфильма Final Fantasy VII Advent Children. В частности там можно услышать Руфуса, Сефирота, Рено, Тифу и Дензеля
Кроме того они объявили о полной переозвучке Сефирота, в связи с неоднозначными отзывами на прошлую запись. Озвучивает персонажа всё также Александр Коврижных, но теперь он звучит по другому
Ещё они объявили, что Клауда озвучит актёр кино и дубляжа Станислав Шапкин (Волк из Кота в Сапогах 2, Роберт Оппенгеймер из одноимённого фильма, Райнер Браун из Атаки Титанов) и поделились примерной готовностью дубляжа:
Проект готов примерно на 60%, а сборы проекта достигли 22.400 тысяч рублей. Если сборы завершатся в ближайшее время, то дубляж выйдет ориентировочно в начале апреля!
Мне одному не особенно нравится?
Какое аниме, такая и озвучка.
они вложили собственные средства в озвучку? потому той смешной суммы мало даже для одного актера
В дубляже уже записано 4 проф актёра и ещё 3-4 будут записаны
Похоже единственный нормальный и подходящий тут голос у Рено. Остальные мимо.