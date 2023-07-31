Мобильная Final Fantasy 7: Ever Crisis уже насчитывает больше одного миллиона игроков ©

Компания Square Enix еще не официально выпустила мобильный спин-офф к культовой игре Final Fantasy 7, однако он уже пользуется большой популярностью у сообщества игроков. Как заявили создатели Final Fantasy 7: Ever Crisis, игра прямо сейчас насчитывает больше одного миллиона пользователей, которые изъявили желание оценить проект в день его выхода. В честь этого события Square Enix опубликовала праздничную иллюстрацию.

Как сообщает Square Enix, Final Fantasy 7: Ever Crisis собрала больше одного миллиона предварительных регистраций. Это произошло всего через несколько месяцев после появления игры на мобильных платформах Android и iOS. Разработчики поблагодарили игроков за внимание к проекту, но пока не готовы поделиться его датой релиза и, вместо этого, предлагают следить за анонсами.

Final Fantasy 7: Ever Crisis предлагает объединить любимых персонажей и настроить каждого из них с помощью уникальной системы снаряжения и оружия. Игроков ждут сражения с могущественными боссами и отрядами противников в знакомой для серии пошаговой системе боя с элементами экшена.

Выход Final Fantasy 7: Ever Crisis должен состояться до конца 2023 года на мобильных платформах.