Первые кадры игрового процесса Final Fantasy 7: Ever Crisis для ПК

Famitsu выпустила видео, демонстрирующее 3 минуты игрового процесса ПК-версии Final Fantasy 7: Ever Crisis. Это первый взгляд на версию для ПК.

Final Fantasy 7: Ever Crisis позволяет вам пережить самые запоминающиеся моменты из FFVII и пережить путешествие юного героя Сефирота. Final Fantasy 7: Ever Crisis — бесплатная игра, впервые вышедшая на смартфонах. И хотя вы уже можете играть в нее на ПК через эмуляторы Android, хорошо иметь родную версию для ПК.

Final Fantasy VII: Ever Crisis, похоже, является игрой Gacha. Например, миссии одиночного контента требуют выносливости, и когда выносливость у вас закончится, вам придется подождать, пока она пополнится, или заплатить. Да, каждый день вы будете получать новые зелья выносливости. И именно поэтому это игра с оплатой за победу. Как только у вас закончатся зелья, вам придется либо подождать целый день, либо заплатить, чтобы получить их.

Ограниченное количество зелий в день — это именно то, что описывает P2P-игры (pay-to-play). Теоретически моддеры/хакеры для ПК могут выпустить трейнер/мод, чтобы обойти это ограничение.

Square Enix выпустит Final Fantasy 7: Ever Crisis на ПК 7 декабря.