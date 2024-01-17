Новый трейлер The Finals посвящён обновлению 1.5, добавляющий ограниченный по времени соло-режим

The Finals пользуется немалым успехом, позиционируя себя как новый масштабный free-to-play соревновательный многопользовательский шутер. Сегодня игра получила обновление 1.5, которое помимо прочего представляет первый ограниченный по времени соло-режим.
На самом деле обновление касается большого количества игровых элементов, включая балансировку, исправление ошибок, добавление новых предметов в магазин, большую безопасность при управлении данными, новую одежду и многое другое, но, пожалуй, именно этот режим выделяется больше.
Новый игровой режим называется «Solo Bank It», который Embark Studios определяет как «экспериментальный», в котором 12 игроков сражаются в жесткой конкуренции, чтобы увидеть, кто получит наибольшее количество призов во время матча. Это одиночный режим, поскольку здесь нет команд, и каждый игрок сражается за себя и должен стремиться превзойти других в завоевании призов.
Полные примечания к обновлению доступны по ссылке.
можно будет глянуть
а я думал Русский язык
А зачем мультиплеерной игре русский язык? Это вам не синглплеер с большим количеством текста.
Хочет человек русский язык, тебе что до этого? И будто в этой ире текста вообще нет.
Достижение, наконец то начинают хоть кто то смотреть в сторону дополнительно - синглплеера !)
Синглплеер в сетевой игре - это для даунов со скиллом уровня хлебушек, кому интересно тупых ботиков убивать!
можно потренироваться на ботах, изучить карты и механики игры, если ты новичок
это против людей будет режим, просто в соло, а не тройками
Не путать синглплеер с соло.
Пока не будет нормального режима команда на команду играть в это не особо интересно
Ну как бы есть. Называется "Bank it", но в целом согласен. Это не то, чего мы хотим. Нужен обычный Team Deathmatch 10 vs 10.
О начали шевелиться как онлайн упал
Интересненько
игра прикольная, карты большие и их мало, игроков на карте мало, много читеров. им бы запилить бы детматч, вот это было бы дело, и увеличить в нём количество игроков до 12 хотя бы 6 на 6 как в код, вот это будет бомба!
🤢🤢🤢
А может они Русский язык добавят! Я не понимаю руководителей этой игры, они хотят свою игру в киберспорт пропихнуть как кс или валорант, но не делают Русский язык на котором разговаривает большая часть киберспортсменов. И я еще не упомянул СНГ страны где тоже много хороших киберспортсменов которые понимают Русский язык. Хорошо не делаете Русский язык, тогда где Казахский или Киргизский язык и т.д ?
А для каких целей русик ей нужен? не можешь разобраться в меню настроек? или не поймешь что делать в матче?Так повторяй то что делают тиммейты)
Хорошо, допустим мне 8-13 лет или с какого возраста дети начинают щас играть в игры. Я качаю игру, не могу понять как настроить графику или банально найти и пройти обучения, что я делаю? Удаляю игру(The Finals) и качаю фортнайт или валорант, где есть удобный мне язык, не так ли? В плане шутер поиграть под пиво The Finals окей прикольно, а если они хотят делать из игры новую кибердисциплину тут мимо. Я не говорю, что игра плохая или не красивая, я по играл в неё на ультрах выглядит великолепно, а физика разрушения сносит крыши, но почему то у игры щас онлайн в стиме такой же как у Team Fortress 2.
Это вам не синглплеерная игра с большим количеством текста. Мультиплеерной игре не нужен русский язык. Я играю в The Finals на английском и не вижу проблем. Всё просто и понятно.
Я основы английского языка понимаю, но мне было трудно понять как настроить управления особенно чувствительность мыши и т.п хотя это очень важно для соревновательной игры. И тогда зачем мне эти трудности когда есть кс валорант или апекс. Про читы в The Finals я вообще молчу, игра теряет аудитория на старте было 200к сейчас 70к .
Потому что режимы отстойные, да и задумка спорная. Всё упирается на бабки. Типа, сколько бабла собрал, тот выигрывает. А мы просто хотим поиграть в The Finals, как обычно. Например: Team Deathmatch 10 против 10. Или Free for All. Спорное решение, чтобы сделать три класса: лёгкий, средний и тяжёлый. Местами душный TTK.
Видно, что игроки не то чего хотели от The Finals и неудивительно, почему онлайн постепенно падает.
Серия Call of Duty и Battlefield всё ещё лучшие мультиплеерные шутеры в мире. BattleBit Remastered норм, несмотря на раздражающие недостатки.