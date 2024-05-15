Шутер The Finals не оправдал надежд Nexon в первом квартале 2024 года

Компания Nexon опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2024 года и, судя по всему, The Finals не оправдала надежд.
В своем отчете Nexon сообщает о падении доходов на 13 % по сравнению с первым кварталом прошлого года, а также о стремительном падении операционной прибыли на 48 %.
Студия объясняет этот недостаток "снижением потребительских расходов, ростом затрат и ожидаемыми единовременными убытками", хотя и говорит, что доходы и прибыль были "сильнее, чем ожидалось".
По словам представителей Nexon, такие результаты обусловлены успехом EA Sports FC Online, которая доступна на нескольких азиатских рынках, а также EA Sports FC Mobile, бесплатной версии успешной футбольной игры EA.
Nexon также отмечает высокие показатели гача Blue Archive как причину того, что ее финансовые результаты в первом квартале 2024 года превзошли ожидания.
Вместе эти три игры компенсируют то, что Nexon называет "более низкими, чем ожидалось, показателями The Finals". По словам Nexon, второй сезон игры, который стартовал в марте, временно увеличил количество игроков, но "обеспечил более низкие, чем ожидалось, показатели удержания и доходов".
Несмотря на неудовлетворительные результаты The Finals, компания Nexon все еще ожидает, что игра поможет увеличить доходы по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2024 года, по крайней мере, в Северной Америке и Европе.
Говоря о будущем Nexon, компания заявляет, что во втором квартале 2024 года она выпустит крупные обновления для "всех своих флагманских франшиз", включая The Finals и EA Sports FC Online.
Кроме того, на второй квартал или чуть позже запланированы новые игры, такие как The First Descendant, MapleStory Worlds и китайский релиз Dungeon&Fighter Mobile, так что Nexon будет надеяться, что эти релизы смогут переломить ее судьбу.
Ну ттк г@вна сделали,
Ну не то что бы, просто безликий среди серости.
Я вообще удивлен что оно живое, я думал после двух недель сдохнет...
Ну надо же, надо ещё один шутер сервисный сделать, 100% взлетит.
Вы мои тоже. Бета была прекрасной, а потом всё ушло в нерфы и ребалансы, лаги и мусорные патчи.