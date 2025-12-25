Снежки вместо пуль: в The Finals стартовал зимний режим "Снежный блиц"

Студия Embark запустила праздничное обновление для командного шутера The Finals, добавив временный зимний режим Snowball Blitz («Снежный блиц»). В этом необычном формате привычные перестрелки уступают место снежным баталиям: игроки объединяются в команды по пять человек и забрасывают противников снежками, зарабатывая очки за успешные попадания.

Цель режима проста и динамична — первой набрать 30 000 очков. Благодаря высокой скорости матчей и хаотичному экшену «Снежный блиц» ощущается как лёгкая и веселая альтернатива классическим режимам. Событие продлится ограниченное время — всего две недели, так что желающим стоит поторопиться.

Помимо нового режима, обновление принесло в игру набор праздничных косметических предметов. Зимние облики, эмоции и украшения уже доступны во внутриигровом магазине и позволяют подчеркнуть новогоднее настроение.

Напомним, что сейчас в The Finals проходит девятый сезон, с которого стартовал третий год поддержки проекта. Сезон продлится до 18 марта 2025 года, после чего Embark прекратит поддержку версии для PlayStation 4, сосредоточившись на актуальных платформах.