Снежки вместо пуль: в The Finals стартовал зимний режим "Снежный блиц"

Студия Embark запустила праздничное обновление для командного шутера The Finals, добавив временный зимний режим Snowball Blitz («Снежный блиц»). В этом необычном формате привычные перестрелки уступают место снежным баталиям: игроки объединяются в команды по пять человек и забрасывают противников снежками, зарабатывая очки за успешные попадания.
Цель режима проста и динамична — первой набрать 30 000 очков. Благодаря высокой скорости матчей и хаотичному экшену «Снежный блиц» ощущается как лёгкая и веселая альтернатива классическим режимам. Событие продлится ограниченное время — всего две недели, так что желающим стоит поторопиться.
Помимо нового режима, обновление принесло в игру набор праздничных косметических предметов. Зимние облики, эмоции и украшения уже доступны во внутриигровом магазине и позволяют подчеркнуть новогоднее настроение.
Напомним, что сейчас в The Finals проходит девятый сезон, с которого стартовал третий год поддержки проекта. Сезон продлится до 18 марта 2025 года, после чего Embark прекратит поддержку версии для PlayStation 4, сосредоточившись на актуальных платформах.
Ну, учитывая, что снежок порой не хуже резиновой пули в плане насения ущерба цели. Думаю, народ оценит, а не будет возмущаться, почему снежки останавливающий и болевой эффект производят.