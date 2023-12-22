Разработчики Firewall: Zero Hour закрываются из-за "недостаточной поддержки VR в индустрии"

2023 год, возможно, и ознаменовался появлением множества отличных новых игр, но для тех, кто их создает, этот год был разрушительным, благодаря постоянным увольнениям в индустрии и закрытию нескольких заметных студий. Теперь еще один разработчик объявил о своем закрытии.

First Contact Entertainment - известная своими VR-шутерами Firewall: Zero Hour, Firewall Ultra и Solaris: Offworld Combat - объявила о своем закрытии. Студия объясняет свое закрытие "отсутствием поддержки VR в индустрии", заявляя, что не может оправдать расходы, которые потребовались бы для дальнейшего развития.

После почти 8 лет работы с самой удивительной командой, в которой я когда-либо имел удовольствие состоять, я с грустью сообщаю, что мы закроем нашу компанию First Contact Entertainment к концу года. Отсутствие поддержки VR в индустрии в конце концов дало о себе знать. Как разработчик AAA VR-игр, мы просто не в состоянии оправдать расходы, необходимые для дальнейшего развития. Мы — команда бесстрашных новаторов, готовых довести новые технологии до предела. Я очень горжусь командой и благодарен нашим инвесторам, партнерам и, конечно же, нашему сообществу преданных и увлеченных игроков.

Это, конечно же, означает, что Solaris: Offworld Combat 2, анонсированная ранее в этом году, отменена.