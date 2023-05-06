Авторы серии Myst представили атмосферный релизный трейлер стимпанк-приключения Firmament ©

Компания Cyan Worlds напомнила о выходе своей новой игры Firmament 18 мая 2023 года для ПК. Стимпанк-приключение позволит игрокам исследовать три области. Cyan Worlds собрала почти 1,5 миллиона долларов на Kickstarter еще в апреле 2019 года для Firmament.

В Firmament игроки носят с собой устройство под названием Adjunct, которое выступает в качестве интерфейса, когда вы взаимодействуете с различными устройствами во всех трех мирах. К игрокам также присоединится таинственный призрак, у которого есть своя история. Игра также будет доступна в VR и поддерживает Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S и Quest 2 через Oculus Link.