Soulslike-экшен The First Berserker: Khazan предложит легкий режим

Одновременно с выпуском демоверсии на PS5, Xbox Series X/S и ПК разработчики Neople и Nexon объявили о введении легкого режима в The First Berserker: Khazan, их soulslike-боевика, изначально задуманного для аудитории ветеранов жанр. Решение было принято после серии внутренних обсуждений, последовавших за постоянными просьбами некоторых игроков, заинтересованных в этом проекте, но не желающих приобретать его из-за высокого уровня сложности.

Как правило, отсутствие выбора уровня сложности является одной из отличительных черт поджанра «soulslike» — видеоигр, известных своей сложностью и появившихся как ответвление серии Souls компании FromSoftware. Сам автор, Хидетака Миядзаки, часто заявлял, что снижение уровня сложности испортит игровой опыт, поскольку эти игры предназначены для проверки навыков пользователя и обеспечения чувства удовлетворения в случае победы в битве. Однако Neople и Nexon решили сделать шаг в сторону, введя выбор сложности, чтобы сделать приключение доступным даже тем, кто не разделяет эту философию.

По данным официального сайта игры, первая миссия The First Berserker: Khazan будет одинаковой для всех, и только после ее завершения игроки смогут решить, продолжать ли игру на «нормальном» или «легком» режиме. Можно предположить, что последнее позволит снизить урон, наносимый вражескими атаками, тем самым сделав игру менее неприятной.