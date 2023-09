На ПК и консолях стартовала открытая бета эффектного шутера The First Descendant ©

Корейская студия NEXON Games запустила открытый бета-тест кооперативного шутера The First Descendant с захватывающей графикой и уникальными персонажами. Любой желающий может опробовать начальный этап игры на ПК и консолях. Открытая бета-тестирование включает в себя прохождение трех больших локаций, 50 видов оружия и 13 играбельных героев с уникальными способностями.

Как отмечают разработчики, шутер The First Descendant еще находится на стадии полировки. Открытая бета призвана помочь авторам проекта получить реальные отзывы игроков, включая критику. Это поможет команде правильно настроить баланс и улучшить игровой процесс к моменту официального запуска.

Геймплей The First Descendant с открытой беты:

С точки зрения геймплея, открытая бета The First Descendant дает возможность оценить практически финальное его состояние. В рамках тестирования будет представлено большинство из запланированного оружия, вместе с персонажами и их способностями. На релизе всего будет больше, но доступный в бете контент станет главной особенностью шутера.

Оценить игровой процесс The First Descendant можно будет до 25 сентября на ПК через Steam, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.