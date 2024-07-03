Nexon извинилась за проблемный старт The First Descendant

Вчера состоялся релиз The First Descendant, который, тем не менее, сопровождался рядом проблем. В Steam многие пользователи пишут о своих претензиях к free-to-play шутеру. Особенно часто критикуют перегруженные серверы в день запуска. Nexon уже принесли извинения за сложившуюся ситуацию и предложила бонусы, что бы компенсирующие неудобства.
Те, кто войдет на серверы The First Descendant до 7 июля, получат следующие бонусы:
- Ускорение получения золота +30% (на 3 дня)
- Ускорение приобретения осколков Кипера +30% (на 3 дня)
- Ускоренное получение опыта "Потомок" +30% (на 3 дня)
- Ускоренное получение опыта владения оружием +30% (на 3 дня)
- 2 x Матовая красная краска
Время покажет, смогут ли такие подарки успокоить игроков, критикующих название. Однако это не решит, пожалуй, самую большую проблему The First Descendant - "ад микротранзакций", как описывают игру разочарованные игроки, порицающие Nexon за чрезмерное внимание к продаваемым в игре предметам.
Однако, несмотря на всю критику, The First Descendant привлекла 229 257 одновременных игроков в Steam, тем самым став одной из пяти самых играемых игр на платформе Valve. Помимо этого, игра также вышла на PlayStation и Xbox, однако ни Sony, ни Microsoft не стали сообщать о количестве игроков.
Кто эти люди которые яростно на любую новую ерундистику набрасываются, ощущение что одно и то же стадо по релизам скачет, тут 200к, вышла новая игра тут осталось 30к основное стадо на новую игру перескочило, нафига...)
Стримеры, блогеры, игрожуры // Алек-Сандер Токарь
30к мало? Когда на рынке онлайн игр, выбора буквально 0, не удивительно, что люди играют в новые игры и пытаются найти что-то своё.
ну и накой мне эта краска, красить то обычные костюмы нельзя, ток донатные, а донатить я не собираюьс уж точно никогда, так побегаю пройду посмотреть на локи и выкину эту игру, а хомячки пусть донатят
Мне кажется, пора уже их извинение конвертировать в посыл их лесом на пару месяцев и никаких предзаказов и тем более принятие извинений и компенсации. Пора всё-таки уже начать себя ценить, а не быть послушным пёсиком, которому дали попахивающий кусок мяса, а увидев, что не канает, решили косточкой поманить.
Жалкий неудавшийся клон Warframe и Судьбины, но монетизация своя.
на пс5 вообще играть не реально даже на производительности. бесят подения фпс и графон на уровне пс3. абсолютно шаблонный проект аля аутрайдерс и дестини.
outriders нормальная сюжетная игра
Сервера выдают ошибку почему сейчас, не могу попасть в главное меню даже, а вчера все было хорошо. Походу все забиты, либо у них там что то накрылось
та же хрень) до сих пор зайти не могу
А за уë*ищный фарм они не хотят извиниться? По моему, чтобы собрать одного героя понадобится как минимум часов 50, если не больше. А эта ещë убогая механика с ожиданием, по 16 часов реального времени - просто песня.
Думаю это всë специально, чтобы чел просто забил на фарм и купил героя за реал мани))
ну, да к серверу не могу присоединится)) попробую попозже))
Сколько уже таких извеений было, аж уже читать надоедает.
Проблема, именно в пупец какой монетизации, прям вах