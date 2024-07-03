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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.7 200 оценок

Nexon извинилась за проблемный старт The First Descendant

Gruz_
Новости

Вчера состоялся релиз The First Descendant, который, тем не менее, сопровождался рядом проблем. В Steam многие пользователи пишут о своих претензиях к free-to-play шутеру. Особенно часто критикуют перегруженные серверы в день запуска. Nexon уже принесли извинения за сложившуюся ситуацию и предложила бонусы, что бы компенсирующие неудобства.

Те, кто войдет на серверы The First Descendant до 7 июля, получат следующие бонусы:

  • Ускорение получения золота +30% (на 3 дня)
  • Ускорение приобретения осколков Кипера +30% (на 3 дня)
  • Ускоренное получение опыта "Потомок" +30% (на 3 дня)
  • Ускоренное получение опыта владения оружием +30% (на 3 дня)
  • 2 x Матовая красная краска

Время покажет, смогут ли такие подарки успокоить игроков, критикующих название. Однако это не решит, пожалуй, самую большую проблему The First Descendant - "ад микротранзакций", как описывают игру разочарованные игроки, порицающие Nexon за чрезмерное внимание к продаваемым в игре предметам.

Однако, несмотря на всю критику, The First Descendant привлекла 229 257 одновременных игроков в Steam, тем самым став одной из пяти самых играемых игр на платформе Valve. Помимо этого, игра также вышла на PlayStation и Xbox, однако ни Sony, ни Microsoft не стали сообщать о количестве игроков.

9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
tvorog8088

Кто эти люди которые яростно на любую новую ерундистику набрасываются, ощущение что одно и то же стадо по релизам скачет, тут 200к, вышла новая игра тут осталось 30к основное стадо на новую игру перескочило, нафига...)

3
Пользователь ВКонтакте

Стримеры, блогеры, игрожуры // Алек-Сандер Токарь

2
Indigo Night

30к мало? Когда на рынке онлайн игр, выбора буквально 0, не удивительно, что люди играют в новые игры и пытаются найти что-то своё.

3
_RedLion_
2
StingerV

ну и накой мне эта краска, красить то обычные костюмы нельзя, ток донатные, а донатить я не собираюьс уж точно никогда, так побегаю пройду посмотреть на локи и выкину эту игру, а хомячки пусть донатят

2
Egik81

Мне кажется, пора уже их извинение конвертировать в посыл их лесом на пару месяцев и никаких предзаказов и тем более принятие извинений и компенсации. Пора всё-таки уже начать себя ценить, а не быть послушным пёсиком, которому дали попахивающий кусок мяса, а увидев, что не канает, решили косточкой поманить.

1
TheLokich

Жалкий неудавшийся клон Warframe и Судьбины, но монетизация своя.

0
ZackSnyder

на пс5 вообще играть не реально даже на производительности. бесят подения фпс и графон на уровне пс3. абсолютно шаблонный проект аля аутрайдерс и дестини.

0
Retro Ranger

outriders нормальная сюжетная игра

4
Snake2105

Сервера выдают ошибку почему сейчас, не могу попасть в главное меню даже, а вчера все было хорошо. Походу все забиты, либо у них там что то накрылось

0
kainrzn

та же хрень) до сих пор зайти не могу

0
Jarvis666

А за уë*ищный фарм они не хотят извиниться? По моему, чтобы собрать одного героя понадобится как минимум часов 50, если не больше. А эта ещë убогая механика с ожиданием, по 16 часов реального времени - просто песня.

Думаю это всë специально, чтобы чел просто забил на фарм и купил героя за реал мани))

0
Kir Laurentis

ну, да к серверу не могу присоединится)) попробую попозже))

0
Sklip

Сколько уже таких извеений было, аж уже читать надоедает.

-4
Angel LIFE

Проблема, именно в пупец какой монетизации, прям вах

3