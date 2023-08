Смотрим трейлер кооперативного ролевого шутера от третьего лица The First Descendant ©

Издательство Nexon и компания-разработчик Nexon Games в рамках выставки Gamescom 2023 выпустили новый трейлер кооперативного ролевого шутера от третьего лица The First Descendant: Opening Night Live, который знакомит с историей игры и новым геймплеем на движке Unreal Engine 5.2.

"Новый трейлер The First Descendant позволяет еще раз взглянуть на центральный конфликт игры между Потомками и инопланетными захватчиками Вульгусами, которые борются за последний шанс человечества на выживание и защиту континента Ингрис", - говорится в пресс-релизе. "В игре появится таинственное Железное Сердце - инструмент, способный уничтожить Вульгусов, а также уникальные способности персонажей и возможность заглянуть в битвы с грозными Колоссами".

The First Descendant будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam. Кроссплатформенное открытое бета-тестирование пройдет с 19 по 25 сентября. Регистрация доступна здесь.