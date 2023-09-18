Стартовала предзагрузка бета-версии кооперативного шутера The First Descendant

Завтра, 19 сентября, стартует открытая бета-версия грядущего бесплатного лутер-шутера от Nexon The First Descendant, и теперь он доступен для предварительной загрузки на PlayStation, Xbox и ПК.
Открытое бета-тестирование кросс-игры пройдёт до 25 сентября 23 года. Игроки могут визуально выделиться на поле битвы, настраивая своих Потомков — цветовые схемы, скины и эстетику оружия. Игроки, достигшие 20-го уровня потомка во время открытого бета-тестирования Crossplay, при запуске получат эксклюзивный предмет Back Trophy.
Игроки могут рассчитывать на новый игровой контент, такой как новые персонажи, оружие, боссы; улучшения производительности, такие как поддержка NVIDIA DLSS 3, улучшения качества жизни, такие как обновленный пользовательский интерфейс, награды только для открытого бета-тестирования и многое другое.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК:
Минимальные:
- ОС: Windows 10 x64.
- Процессор: Intel i5-3570/AMD FX-8350
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce GTX 1050Ti или AMD Radeon RX 570 Видеопамять 4 ГБ
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету.
- Хранилище: 30 ГБ свободного места.
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 x64.
- Процессор: Intel i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT.
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету.
- Хранилище: 30 ГБ свободного места.
У The First Descendant пока нет точной даты выпуска, но она выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.
Уже качаем)
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Всё норм просто лежала в библиотеке.
Без твоего ведома никто не начнёт загрузку. Тебе пришлют уведомление о том что в библиотеку была добавлена игра
о, спасибо что ответил, а то тоже не знал где)
в первую бету поиграл и в целом норм, контентом обрасти надо и наладить оптимизацию им
Уже готов!!!!!!!
На Стим деке кто то уже пробовал?