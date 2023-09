Стартовала предзагрузка бета-версии кооперативного шутера The First Descendant ©

Завтра, 19 сентября, стартует открытая бета-версия грядущего бесплатного лутер-шутера от Nexon The First Descendant, и теперь он доступен для предварительной загрузки на PlayStation, Xbox и ПК.

Открытое бета-тестирование кросс-игры пройдёт до 25 сентября 23 года. Игроки могут визуально выделиться на поле битвы, настраивая своих Потомков — цветовые схемы, скины и эстетику оружия. Игроки, достигшие 20-го уровня потомка во время открытого бета-тестирования Crossplay, при запуске получат эксклюзивный предмет Back Trophy.

Игроки могут рассчитывать на новый игровой контент, такой как новые персонажи, оружие, боссы; улучшения производительности, такие как поддержка NVIDIA DLSS 3, улучшения качества жизни, такие как обновленный пользовательский интерфейс, награды только для открытого бета-тестирования и многое другое.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК:

Минимальные:

ОС: Windows 10 x64.

Процессор: Intel i5-3570/AMD FX-8350

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce GTX 1050Ti или AMD Radeon RX 570 Видеопамять 4 ГБ

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету.

Хранилище: 30 ГБ свободного места.

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 x64.

Процессор: Intel i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT.

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету.

Хранилище: 30 ГБ свободного места.

У The First Descendant пока нет точной даты выпуска, но она выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.