СТРИМ: врываемся в бета-тест The First Descendant ©

Корейские ММО уже давно стали именем нарицательным. У азиатских игроков (и разработчиков) весьма специфический взгляд на игровой процесс и визуальный стиль. От того интересно посмотреть как Nexon видит жанр кооперативных лутер-шутеров.

Сегодня вечером с четырех ног врываемся в открытую, кроссплатформенную открытую бету The First Descendant! Кастомизации персонажа с десятком ползунков для настроек филейной части героев мы не нашли, но а геймплей...лучше все увидеть своими глазами!

Трансляцию сегодня мы начнем в 17:00. Оцениваем внутриигровой магазин, глубину декольте женских персонажей и динамику геймплея. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и Twitch!

*плеер с трансляцией появится после ее начала*