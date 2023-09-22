СТРИМ: врываемся в бета-тест The First Descendant

Корейские ММО уже давно стали именем нарицательным. У азиатских игроков (и разработчиков) весьма специфический взгляд на игровой процесс и визуальный стиль. От того интересно посмотреть как Nexon видит жанр кооперативных лутер-шутеров.
Сегодня вечером с четырех ног врываемся в открытую, кроссплатформенную открытую бету The First Descendant! Кастомизации персонажа с десятком ползунков для настроек филейной части героев мы не нашли, но а геймплей...лучше все увидеть своими глазами!
Трансляцию сегодня мы начнем в 17:00. Оцениваем внутриигровой магазин, глубину декольте женских персонажей и динамику геймплея. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и Twitch!
*плеер с трансляцией появится после ее начала*
Игра конечно лютый шлак )
сделай лучше
Она будет доступна через gfn?
Игра по сути на 80% слизана с Warframe, только после главного квеста (если это полная версия в бете) ничего особо делать не хочется дальше, особенно кто в тот же Warframe играет/играл.
Мне напомнило смесь Warframe + дустан
Прошел основную линейку квестов, квесты однообразные, лвл дизайн скудный, враги под копирку, только внешка меняется, стрельба неплохая. Основная сюжетка оказалась короткой, надеюсь, это издержки бета-теста. Интересная прокачка всего подряд.
Типичная гриндилка, кому-то зайдет, кому-то нет.
Фармилка-дерьмилка одним словом. Закос на Destiny 2 + Warframe, но менее динамичный, топорный и сюжет не цепляет. Ну собственно чего ещё ждать от корейских онлайн-игр))